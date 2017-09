Kuznetsova é eliminada e Radwanksa vai à 3ª rodada do US Open

Mais uma candidata a virar número 1 do mundo se despediu do US Open nesta quinta-feira. A russa Svetlana Kuznetsova, atual número oito do mundo, foi eliminada na segunda rodada ao ser batida pela japonesa Kurumi Nara pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Kuznetsova era uma das oito candidatas a assumir a liderança do ranking ao fim do Grand Slam norte-americano. Outras três se despediram antes da russa: a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a romena Simona Halep e a britânica Johanna Konta. Restam ainda a checa Karolina Pliskova, atual ocupante da posição, a espanhola Garbiñe Muguruza, a ucraniana Elina Svitolina e a norte-americana Venus Williams.

Irregular ao longo das 2h07min do confronto, Kuznetsova sucumbiu diante dos seus 45 erros não forçados. Kurumi Nara anotou 32 e foi mais eficiente nos pontos decisivos da partida. Assim, avançou à terceira rodada do US Open pela primeira vez na carreira. Sua próxima adversária será a checa Lucie Safarova, que eliminou a japonesa Nao Hibino por 6/1, 3/6 e 6/2.