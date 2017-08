Kubica festeja desempenho em teste, mas diz que é cedo pensar em retorno à F-1

Kubica completou nada menos que 142 voltas no circuito húngaro, o equivalente a distância de dois GPs. Feliz com seu rendimento, o polonês manteve a cautela quanto ao seu futuro. “Depois de hoje, é muito cedo dizer qual será o meu próximo passo. Por ora, agradeço a todos da Renault por fazer este teste acontecer”, enfatizou o piloto.

“Foi um sentimento fantástico estar aqui pilotando o modelo RS17 (da Renault) e também foi incrível ver tantos fãs virem me ver na pista. Então, agradeço a todos. Foi um dia incrível, respondi muitas perguntas sobre mim. Aprendi muito sobre a última geração do carro, pois há uma diferença muito grande em relação aos carros que pilotei no passado”, declarou.

O piloto polonês Robert Kubica, de 32 anos, comemorou o desempenho pessoal nos testes da Fórmula 1 que realizou nesta quarta-feira com um carro da equipe Renault no circuito de Hungaroring, em Budapeste. Foi o seu primeiro teste oficial na categoria após seis anos de afastamento devido ao acidente que sofreu quando corria uma prova de rali, em 2011. Apesar do bom rendimento, Kubica considerou precipitado cogitar seu retorno à F-1 neste momento.

O diretor esportivo da Renault, Alan Permane, evitou comentar o futuro de Kubica na escuderia, mas festejou o rendimento do carro, que não apresentou problemas. Além disso, destacou o feedback passado pelo piloto polonês aos engenheiros.

“Foi um dia cheio e produtivo com dois GPs concluídos. Trabalhamos em um programa abrangente e Robert conseguiu nos dar um excelente feedback. O modelo RS17 funcionou sem falhas, mesmo com as extremas temperaturas que enfrentamos na pista. Acumulamos muitos dados nos últimos dois dias para acrescentar às lições aprendidas no GP da Hungria(disputado no domingo passado). Então, temos que continuar otimizando o carro, olhando para o próximo GP”, explicou o dirigente.

Após a corrida em Budapeste, a Fórmula 1 entrou em férias de verão. A próxima etapa será disputada somente no dia 27 de agosto, no GP da Bélgica, no famoso circuito de Spa-Francorchamps.

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, lidera o Mundial de Pilotos, com 202 pontos. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, é o segundo colocado, com 188. O finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, é o terceiro, com 169.