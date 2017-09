Juiz diz que corrupção envolvendo Rio-2016 atinge imagem do povo brasileiro

O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, disse em sua decisão sobre o esquema de corrupção envolvendo a escolha da sede da Olimpíada de 2016, que “se forem confirmadas as suspeitas trazidas ao Ministério Público Federal do Brasil pelo Ministério Público da França, o dito comportamento teria o potencial de transmitir mundialmente a mensagem de que o povo brasileiro é incapaz de alcançar conquistas legítimas”.

Policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e onze mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7.ª Vara Federal Criminal. Os presos serão indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As sedes do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Organizador da Olimpíada do Rio também são alvos de mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que a candidatura do Rio comprou votos para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

LEIA TAMBÉM: Soares também é eliminado na estreia no Masters de Montreal

“Mais do que crime acessório dos atos de corrupção em obras públicas que se seguiriam à referida eleição internacional da Cidade do Rio de Janeiro como sede do evento esportivo mais importante de nosso planeta, se forem confirmadas as suspeitas trazidas ao Ministério Público Federal do Brasil pelo Ministério Público da França, dito comportamento teria o potencial de transmitir mundialmente a mensagem de que o povo brasileiro é incapaz de alcançar conquistas legítimas, baseadas na qualidade de seu povo, suas habilidades pessoais e competências gerenciais”, escreveu.