Judoca Mayra Aguiar comemora bicampeonato mundial: ‘Cada luta foi um degrau’

Após a conquista do bicampeonato mundial dos meio-pesados nesta sexta-feira, a judoca Mayra Aguiar confessou que João Derly, único brasileiro que havia conquistado dois títulos no torneio mais importante da modalidade, foi sua inspiração no início da carreira.

“Ele (João Derly) foi uma inspiração para mim, desde novinha. Estou muito feliz. Ainda não consegui entender o que aconteceu. Estava muito focada. Eu me preparei muito para essa competição. Eu sabia o quanto era importante, o quanto é gostoso ganhar o Campeonato Mundial e eu sou bicampeã mundial. Isso é demais”, diz a judoca que compete na categoria até 78kg.

Emocionada com a conquista, a maior medalhista do País na competição com cinco pódios – ouro em 2014, prata em 2010 e bronze em 2011 e 2013 – afirmou que cada vitória foi um degrau até a conquista desta sexta-feira. “Não foi fácil. Estava muito focada. Cada luta que passou, cada vitória era um degrauzinho. Não tem como falar o que foi mais difícil. Manter a cabeça sob controle, focada sempre”, afirmou.