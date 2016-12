Foto: DIVULGAÇÃO

A equipe de judô de Santa Bárbara d’Oeste finalizou o ranking de 2016 dos atletas da modalidade da cidade. Os três melhores judocas de cada categoria inclusive foram premiados com troféus na semana passada. No Sub-11, Nicolas Vieira (1º), Thiago Amadio (2º) e Rauan Barion (3º) foram os destaques do ano. No Sub-13, os três melhores são Vitor Turina (1º), Pedro Henrique (2º) e Renan Vinciguerra (3º).

Pela categoria Sub-15, Murilo Martins (1º), Felipe Piveta (2º) e Romulo Marques (3º) ganharam troféus. Já pelo Sub-18, os judocas Thalita Monteiro (1º), Lucas Eduardo da Silva (2º) e Ana Martins (3º) dominaram o ranking. Por fim, a categoria Sub-21 teve no pódio do ano Murilo Testa (1º), Gustavo Araújo de Paula (2º) e Gabriela Giatti (3º). O técnico responsável pela equipe barbarense de judô é Rodrigo Teixeira Lima.

Também na semana passada, 160 judocas do Clube Barbarense e dos projetos da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Leo Sallum e CAIC Irmã Dulce receberam as graduações das faixas, de cinza a preta