Judô de Santa Bárbara alcança 28 pódios em Hortolândia

A equipe de judô da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste conquistou bons resultados na Copa Hortolândia, realizada no último fim de semana no novo Centro de Especialidades em Artes Marciais. Ao todo, foram 28 pódios, totalizando 51 pontos e o vice-campeonato geral.

Entre eles, nove atletas barbarenses se sagraram campeões: Alyssum Fernando Bettini (Sub-9 Meio Leve); Pedro Henrique Marques (Sub-9 Meio Médio); Lucas Antonio Ferreira (Sub-11 Super Ligeiro); Otávio Tieri Bernardes (Sub-11 Pesado); João Antonio Varano (Sub-13 Meio Leve); Pedro Henrique Tersi Argentão (Sub-13 Pesado); Bárbara Couto (Sub-18 Pesado); Danilo Paulo da Silva (Sub-21 Leve) e Josiane Gomes Santana (Sênior Médio).

XADREZ

No xadrez, a equipe da Seme levou 13 atletas ao Circuito Solidário de Louveira, no último

domingo, com destaque para o vice-campeonato de Lúcia Marturano, na categoria Absoluto Feminino. O time é treinado por Marco Aurélio Vaz de Goés.