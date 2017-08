Judô brasileiro conquista mais duas medalhas na Universíada

O judô deu mais duas medalhas ao Brasil na Universíada. Nesta terça-feira, o País subiu ao pódio na cidade de Taipei, em Taiwan, com Eleudis Valentin, que levou a prata na categoria até 52kg, e Tamires Crude, bronze entre as lutadoras de até 57kg.

Na final, Eleudis perdeu para a japonesa Rina Tatsukawa no golden score. Antes disso, a brasileira havia vencido a nigeriana Charity Jatau, Gantsetseg Ganbold, da Mongólia, a chilena Judith Carla Gonzalez Jaque e a italiana Giulia Pierucci.

“Além de treinar muito, mantive o foco em meu objetivo. Eu sabia que teria lutas fortes, afinal esse é um mundial. Estou muito contente com meu desempenho hoje, pois tive lutas com tempos curtos. Só na luta final, que vacilei no chão, por um detalhe. Mas, errar me faz ver onde tenho que ajustar”, comentou Eleudis.