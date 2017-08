JR Dias é vice-campeã da Copa Karateposse

A Associação Dias de Karate/Projeto JR Dias, responsável pelas equipes de caratê de Americana, se sagrou vice-campeã da 16ª Copa Karateposse, realizada no último fim de semana no Ginásio Municipal de Esportes José Ferreira, em Santo Antonio de Posse. A competição reuniu mais de 200 atletas.

A equipe americanense conquistou 14 medalhas no total. Foram sete ouros: Maria Sofia Garcia (categoria 8/9 anos) no kata e shiai, Fátima de Oliveira (acima de 35 anos) no kata e shiai, Thiago Lacerda (12/13 anos) no kata e shiai e Kevin Ferreira (até 6 anos) no kata. Ainda foram conquistadas mais cinco pratas e dois bronzes.

A equipe ainda não tem previsão de qual será sua próxima competição, pelo fato de os atletas terem de bancar suas despesas para as viagens pela falta de incentivos de patrocinadores. O Instituto JR Dias atende crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e atualmente possui mais de 100 alunos em dois núcleos, nos bairros Antonio Zanaga e São Vito.