Joshua e Parker lutarão pela unificação dos títulos dos pesos pesados no boxe

O aguardado combate entre o britânico Anthony Joshua e o neozelandês Joseph Parker finalmente tem data para acontecer. Neste domingo, a organização do evento anunciou que os dois boxeadores se enfrentarão pela unificação dos cinturões dos pesos pesados no dia 31 de março, na cidade de Cardiff, no País de Gales.

Quem vencer o combate deverá encarar na sequência o norte-americano Deontay Wilder, também invicto, que detém o cinturão do Conselho Mundial de Boxe. Vale lembrar que o último boxeador a ter os títulos das quatro principais organizações da modalidade nos pesos pesados foi Lennox Lewis, em 1999.

Joshua venceu uma das maiores lutas da história do boxe britânico no ano passado, ao bater o ucraniano Wladimir Klitschko no Estádio Wembley, diante de 90 mil espectadores. Ele é considerado favorito diante de Parker, que vem de triunfo sobre o também britânico Hughie Fury em setembro, em Manchester. Mas o neozelandês parece disposto a acabar com a invencibilidade do rival.

“Anthony Joshua está prestes a sofrer um grande choque. Há alguns meses, eu ouvi ele dizer: ‘Por que eu deveria me preocupar com esta criancinha da Nova Zelândia?’. Bom, ele está prestes a descobrir. E o mundo está prestes a descobrir se Anthony Joshua realmente consegue aguentar um soco”, provocou Parker.