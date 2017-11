Foto: Divulgação

Com tempo de 22m35s, o atleta José Fernando Pereira, da equipe da Prenda Gaúcha, de Americana, foi o campeão geral da prova de 6,4 km na 2ª Corrida do Café, realizada no último domingo, no entorno do IAC (Instituto Agronômico de Campinas).

A prova foi desafiadora, já que ocorreu num trajeto com lama em alguns trechos, depois da forte chuva que provocou destruição em Campinas na noite anterior.

LEIA TAMBÉM: Equipe da Prenda Gaúcha brilha em Santa Bárbara

A equipe da Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Unimed, TuboGeo, Clínica Shen, Óticas Diniz, Gesso Decorações, Farma Lobo e Evouz Fitness Wear.