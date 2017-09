Jorge Zarif termina o Mundial da classe Finn em 16º lugar

O brasileiro Jorge Zarif encerrou neste domingo a sua participação no Mundial da classe Finn, realizado no lago Balaton, na Hungria, na 16ª posição. A competição, que não teve duas das suas dez regatas realizadas por causa da falta de ventos, foi vencida pelo sueco Max Salminen.

O campeão olímpico em 2012 fechou a competição com apenas 47 pontos perdidos, considerando o descarte. O segundo lugar ficou com o francês Jonathan Lobert, bronze nos Jogos de Londres, a apenas um ponto do campeão, com o holandês Nicholas Heiner na terceira posição, a três do sueco. Além de Zarif, o Brasil também foi representado no Mundial por Andre Mirsky, apenas o 66º colocado entre os 113 participantes.

LEIA TAMBÉM: Brasil avança com três duplas femininas às oitavas do vôlei de praia em Viena

Zarif foi campeão do Mundial da classe Finn em 2013 e também esteve próximo de ir ao pódio na Olimpíada do Rio, no ano passado, quando foi o quarto colocado. Mas não esteve nem perto de repetir esse desempenho no Hungria, já tendo problemas na primeira regata, na última segunda-feira, quando não conseguiu completá-la. Na outra disputa do dia, ele foi o 11º colocado.