+ Esportes

Frequentado por cerca de 25 mil visitantes por mês, o Jardim Botânico de Americana reserva alguns pontos “traiçoeiros” aos esportistas que praticam caminhada ou corrida pelo local. Um estudo inédito elaborado para um trabalho de conclusão de curso na FAM (Faculdade de Americana) aponta que o espaço tem uma variação de 11 metros na altitude entre um ponto e outro, o que pode oferecer riscos a pessoas sedentárias, obesas, portadoras de diabetes ou hipertensas.

De acordo com a pesquisa feita pelo recém-formado profissional de educação física Julio Cesar Fadini, sob orientação do professor mestre Tiago Volpi, a pista de cerca de 1.200 metros tem como ponto mais baixo uma altitude de 586 metros, no intervalo dos 100 aos 200 metros. Já a maior altitude é de 597 metros, verificada no intervalo dos 700 a 800 metros. Para a coleta dos dados, o próprio Julio Cesar fez o papel de “cobaia”. Com 25 anos, 1,75m e 86 kg na época que elaborou o estudo, em 2014, ele fez oito sessões de treinos, alterando a velocidade na pista em caminhadas e corridas de 6, 8, 10 e 12 km/h, totalizando 32 voltas de 1.200 metros no total. Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

A alteração na intensidade dos treinos permitiu que o então aluno pudesse medir com exatidão as sensações no organismo em cada trecho, mapeando os dados com fitas métricas, GPS e aparelhos medidores de batimentos cardíacos. “Foram oito semanas para detectar os resultados. Em cada dia fizemos uma velocidade diferente, variando de uma caminhada mais lenta para uma corrida mais intensa. O que a gente identificou foi a diferença na frequência cardíaca. Os 11 metros de diferença na altitude exigem mais fisicamente do corpo”, conta o educador físico, que já planeja realizar estudo semelhante em outras áreas utilizadas por esportistas de Americana, como a Avenida Brasil, o Centro Cívico e o portal de entrada da cidade, na avenida Antonio Pinto Duarte.

“O que se vê é que inclinações, declives e aclives tendem a modificar o comportamento de variáveis fisiológicas durante os exercícios tais como a frequência cardíaca do exercício, sensação subjetiva de esforço, fibras musculares recrutadas e percentual de consumo máximo de oxigênio”, acrescenta.

ALERTA. O professor mestre Tiago Volpi alerta para o risco que as variações de altitude devem ser bem estudadas por treinadores e esportistas antes da prática de atividades físicas no local. “Esse estudo é muito importante para indivíduos que possuem doenças, pois ele informa as variações que existem durante o exercício ao longo da pista. Quem tem diabetes, por exemplo, precisa ter um controle da glicemia, que é o açúcar no sangue, muito presente durante o exercício. Num ponto mais alto, com aumento abrupto desse açúcar, podem ocorrer tonturas, dores de cabeça e até desmaios”, explica o professor, que também vê aspectos positivos dos trechos de subida e descida na pista do Jardim Botânico.

“Essa variação pode ser utilizada de forma positiva, quando se quer aumentar o gasto de energia e aproveitar a altitude para criar alguns exercícios que aumentem esse gasto. O ideal é controlar de forma acentuada. O professor e o praticante de atividade precisa mesclar a velocidade ao longo da pista. Em pontos de maior altitude, recomenda-se diminuir a velocidade”, orienta.

Com o trabalho concluído, Fadini quer levar o conteúdo a instituições e grupos que possam auxiliar diretamente os praticantes de atividades físicas no Jardim Botânico.