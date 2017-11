Jair Porfírio conquista três ouros nos Jogos Abertos

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O paratleta Jair Porfírio, de Americana, conquistou três medalhas de ouro nas provas de atletismo ACD (Atletas Com Deficiência), na tarde desta quarta-feira, pelos 81º Jogos Abertos do Interior. Estas foram as primeiras medalhas da cidade na competição multiesportiva. Porfírio subiu ao lugar mais alto do pódio nas provas de lançamento de dardo (28m92cm), lançamento de disco (16m50cm) e arremesso de peso (7m31cm), disputadas em São Bernardo do Campo.

Segundo o atleta, o resultado foi surpreendente até mesmo para ele. “Esperava realizar uma boa competição, mas não tanto quanto foi, principalmente porque bati meu recorde no dardo. Estou muito feliz por conquistar essas três medalhas de ouro representando a cidade de Americana”, afirmou.

Também no atletismo ACD, Santa Bárbara d’Oeste conquistou oito medalhas. Foram quatro ouros, com Mary Gonçalves (lançamento de dardo), Fabiana de Paula Silva (400m e 200m para cadeirantes) e Leandro Alex de Souza (200m). Além disso, os barbarenses também somaram quatro pratas, novamente com Mary (arremesso de peso), Fabiana (100m) e Leandro (100m para andantes classe T35), além de Fernanda Cristina Passarin (110m para cadeirantes).