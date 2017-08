Isaquias é superado por antigo rival, mas fica com bronze no Mundial de Canoagem

O brasileiro Isaquias Queiroz mostrou neste sábado por que é considerado um dos principais nomes da canoagem velocidade na atualidade. No Mundial da modalidade, que está sendo disputado na cidade de Racice, na República Checa, o atleta de 23 anos garantiu a medalha de bronze na prova dos C1 1000 metros.

Dono de três medalhas olímpicas nos Jogos do Rio, Isaquias ficou um degrau abaixo do resultado obtido em águas cariocas no ano passado, quando foi prata no C1 1000 metros, mas garantiu mais um pódio à sua coleção. Esta foi a sétima medalha do baiano em Mundiais de Canoagem Velocidade, sendo a quarta de bronze – as outras três foram de ouro.

Uma das principais apostas de medalha do Brasil para o próximo ciclo olímpico, visando Tóquio-2020, Isaquias completou a final deste sábado em 3min52s542, 2s039 atrás de seu principal rival na prova, o alemão Sebastian Brendel. Dono da casa, o checo Martin Fuksa ficou com a prata, com o tempo de 3min51s303.