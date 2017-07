Irritado por abandonar corrida, Ricciardo diz que Verstappen foi ‘amador’

O australiano Daniel Ricciardo não teve sorte neste domingo no GP da Hungria de Fórmula 1. Logo após a largada em Budapeste, ele levou um toque do companheiro de Red Bull, o holandês Max Verstappen, e abandonou a corrida por problemas no radiador do seu carro.

Verstappen foi punido com uma parada obrigatória de 10 segundos nos boxes e também levou uma dura de Ricciardo. “O mínimo que posso dizer é que ele foi amador. Não havia espaço para tentar ultrapassar. Acho que ele não gosta de ver um companheiro de equipe na frente dele. Mas ele tinha toda a corrida para reparar o erro. Não tinha que tentar ultrapassar ali. Não dava”, comentou o australiano.

Ricciardo havia ultrapassado Verstappen na largada e saltado para a quinta colocação. O holandês tentou dar o troco na curva 2 e aconteceu o toque. Após cumprir a punição, Verstappen ficou atrás das Mercedes e sem poder de reação. Terminou a prova em quinto lugar.