Investigado por corrupção no boxe, presidente da AIBA renuncia ao cargo

O italiano Franco Falcinelli permanecerá como presidente interino da AIBA, exercendo todos os poderes do presidente em conformidade com os estatutos.

“Gostaria de agradecer Ching-Kuo Wu por sua contribuição ao esporte do boxe e à AIBA ao longo de muitos anos e desejamos-lhe o melhor. Nosso foco está agora no futuro e nos concentraremos em nossa missão principal de promover e desenvolver o nosso esporte em colaboração com as 202 federações nacionais, disse Falcinelli.

AIBA convocará um congresso extraordinário com todas as suas federações nacionais em 27 de janeiro de 2018 em Dubai, para promover mudanças em sua diretoria.

Nas investigações, uma das suspeitas é de que Ching-Kuo Wu tenha desaparecido com valores equivalentes a R$ 42 milhões. O tailandês é membro do Comitê Olímpico Internacional (COI).