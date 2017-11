Interlagos tem chuva e temperaturas baixas antes de último treino livre

Chuvoso, o sábado começou com temperaturas na casa dos 18 graus. Na pista molhada, o registro é de 24 graus. E a umidade é de 86%. O contraste é grande com o calor de sexta. Os pilotos participaram dos dois primeiros treinos livres em Interlagos com temperatura de até 50 graus no asfalto.

Depois do forte calor na sexta-feira, pilotos e equipes da Fórmula 1 terão que se adaptar rapidamente à chuva e às temperaturas mais baixas neste sábado, no Autódromo de Interlagos. A partir das 14 horas, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e companhia vão disputar a classificação que definirá o grid de largada do GP do Brasil, em São Paulo.

INGRESSOS – Os fãs de automobilismo ainda podem comprar bilhetes para a corrida brasileira, penúltima da temporada 2017 da F-1. Há tíquetes disponíveis apenas para o setor “F”, localizado no início da Reta Oposta do traçado. O valor do ingresso, que pode ser adquirido na bilheteria do autódromo, é de R$ 1.400,00, com validade para sábado e domingo.

O público que comparecer ao GP vai notar novidades na área dos boxes. Para este ano, a organização da F-1 incrementou a identificação dos pilotos, seguindo as orientações dos novos proprietários da categoria.

Além do destaque para o nome e a numeração do piloto em cada posição dos boxes, há o nome dos participantes da corrida pintado no asfalto do pit lane na frente de cada entrada. Isso deve facilitar a identificação dos pilotos por parte da torcida em cada momento da prova, principalmente nos pit stops.