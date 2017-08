Inscrições para Meia Maratona estão perto do fim

As inscrições para a Meia Maratona Avenida Brasil, abertas a princípio até as 11h59 de sábado, podem se esgotar até antes do previsto, caso o segundo lote, limitado, preencha sua capacidade. Será a primeira vez que Americana receberá uma corrida com percurso de 21 km. O evento, marcado para domingo, está em sua terceira edição e terá também as tradicionais provas de 5 e 10 km. As inscrições podem ser feitas pelo site www.corridaavbrasil.com.br.

Os valores das inscrições são de R$ 89 para as provas de 5 e 10 km e de R$ 99 para a corrida de 21 km – os organizadores repassarão R$ 10 de cada atleta ao Fundo Social de Solidariedade para reformar três leitos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A entrega dos kits aos atletas será feita sábado, das 10 às 16 horas, na churrascaria Prenda Gaúcha, no Jardim Girassol. Os kits vão conter camiseta, viseira e chip. Aqueles que completarem suas provas ainda ganharão uma medalha de “finesher”. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No domingo, a concentração começa às 6h30. A largada dos 21 km será às 7 horas e dos 5 e 10 km, às 7h30. Depois das provas, será oferecido um café da manhã aos participantes. O percurso terá largada e chegada no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Os corredores percorrerão um dos cartões-postais de Americana, dando a volta por toda a Avenida Brasil. Na Meia Maratona, a prova de 21 km, os participantes ainda vão contornar o Jardim Botânico.