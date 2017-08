Iniciantes nos 21 km devem ter cuidados

“O segredo está na hidratação e na alimentação. Durante a prova o atleta tem que consumir pelo menos 100 ml de água a cada 15 minutos e repor o carboidrato a cada meia hora. É importante também descansar bem no dia anterior, evitar estresse físico ou treinos intensos. E, no dia da prova, um bom aquecimento é ideal para aumentar a frequência cardíaca e a circulação de sangue”, orienta.

A Meia Maratona Avenida Brasil, marcada para o dia 3 de setembro, é aguardada com ansiedade por esportistas de Americana e região. O percurso de 21 km, inédito na cidade, também desperta a curiosidade de atletas de rua que nunca correram tal distância. Até o momento, das cerca de 600 inscrições já feitas, 140 foram para a meia maratona, enquanto o restante foi para as provas tradicionais de 5 e 10 km.

Segundo Murilo Feltrin, fisiologista e educador físico da equipe VITrun, de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o lado psicológico tem um peso fundamental em provas de longa distância como a meia maratona. “A parte mais importante é ir devagar. Não adianta sair correndo desesperado, pois a distância é considerável. Uma meia maratona requer muito da condição física e psicológica para não se machucar”, afirma.

Para quem acha que uma distância de meia maratona é somente para os mais jovens, a advogada Adriana Bergamin, que completa 53 anos neste domingo, prova o contrário. Ela já tinha o hábito de correr há alguns anos, mas em 2015 passou a integrar o grupo de corrida do estúdio Corpo Em Forma, participou das primeiras edições da Corrida Avenida Brasil, de 10 km, e agora correrá pela primeira vez os 21 km na cidade.

“É indescritível a sensação da chegada, ver que você é capaz. Não importa a distância. Eu sempre tinha como meta superar os 10 km, e agora já corri até a Meia Maratona do Rio ano passado e a Asics Run 21K (em São Paulo) neste ano. Correr uma meia maratona em Americana vai ser muito gratificante para mim”, conta.

As inscrições para a Meia Maratona Avenida Brasil estão no segundo lote e podem ser feitas por meio do site www.corridaavbrasil.com.br.