Incêndio atinge Velódromo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu o teto do Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O fogo teria começado na madrugada deste domingo, sem deixar vítimas – mas que foi notado por moradores de prédios próximos às instalações esportivas. O Velódromo recebeu as provas de ciclismo de pista na Olimpíada do ano passado.

Segundo o Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca, seis viaturas foram enviadas ao local, além de unidades do bairro vizinho de Jacarepaguá. Às 2h30, o fogo já havia sido debelado. De acordo com os Bombeiros, ainda não é possível determinar a causa do incêndio.

Construído para o Rio-2016, o Velódromo foi inaugurado há pouco mais de um ano, com seis meses de atraso, ao custo de R$ 143 milhões. Apesar de fechado depois dos Jogos Olímpicos, foi reaberto para um evento apenas em maio deste ano. Para proteger o piso do local, a instalação ficava com o ar-condicionado ligado