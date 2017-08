Impasse sobre medalhas do Regionais continua após um mês

Em nota, a SELJ informou que “a empresa vencedora de um dos lotes da licitação pública realizada para compra de medalhas e troféus que serviriam de premiação na 61ª edição dos Jogos Regionais não cumpriu as cláusulas contratuais previstas no edital, ocasionando contratempos aos atletas”. A pasta ainda assegurou que está tomando todas as medidas administrativas cabíveis para solucionar o problema.

A primeira etapa dos Jogos Regionais ocorreu simultaneamente em quatro cidades – Americana, Andradina, Caraguatatuba e Sorocaba – e em todas houve apenas a entrega de certificados de papel aos esportistas que subiram ao pódio, devido a um atraso na licitação da empresa que forneceria as medalhas. Na segunda etapa da competição, realizada entre os dias 20 e 30 de julho em São Bernardo do Campo, Lençóis Paulista, Sertãozinho e Osvaldo Cruz, o problema não se repetiu.

O pregão eletrônico foi dividido em quatro lotes e, segundo publicação no Diário Oficial, as empresas vencedoras foram a Mundial Serigraf (em duas cidades-sede dos Jogos Regionais), Pellizzari Troféus e Mega Dados Comercial Ltda. Não se sabe qual delas descumpriu os prazos para entrega. A SELJ aguarda ter todas as medalhas e troféus necessários em mãos para organizar eventos de premiação a dirigentes técnicos das quatro regiões esportivas onde os itens não foram entregues aos competidores.

Como forma de improviso, algumas delegações compraram medalhas do próprio bolso ou utilizaram objetos antigos nos Jogos Regionais de Americana. Os coordenadores do vôlei americanense, por exemplo, distribuíram medalhas velhas que estavam num depósito às meninas que venceram a disputa de bronze, como forma de não esvaziar a cerimônia de premiação da modalidade. Na ginástica artística feminina, as delegações participantes combinaram de fazer uma “vaquinha” para amenizar o constrangimento. Cada uma trouxe as medalhas que tinha e, na cerimônia de premiação das três equipes que subiram ao pódio, distribuíram aleatoriamente os símbolos da vitória.

