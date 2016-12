Handebol de Americana sonha com retomada em 2017

O handebol de Americana foi, por muitos anos, uma das modalidades mais vitoriosas da cidade. No entanto, de 2013 para cá, desde que a crise política e econômica se intensificou no município, os times masculino e feminino trocaram as medalhas e troféus que estavam acostumados a ganhar para beirar o amadorismo. Para 2017, o sonho dos responsáveis pelos projetos de handebol em Americana é retomar a força das atividades como antes, ainda que sem uma luz no fim do túnel à vista.

Para Márcio Broggio, treinador e coordenador da equipe masculina da cidade, o principal objetivo é recolocar Americana nas principais competições da modalidade no próximo ano. Em 2013, por exemplo, o time foi vice-campeão adulto da Lhesp (Liga de Handebol do Estado de São Paulo) e ficou em 5º no Campeonato Paulista. Desde então, os americanenses não disputaram mais as grandes ligas.

“Nossa equipe é muito nova, temos somente jogadores formados em nossa base e se não tomarmos cuidado, podemos perder esses atletas para equipes maiores. O mais importante é voltarmos aos principais campeonatos. Em 2017 pretendemos voltar pelo menos para os campeonatos estaduais, como os Jogos da Juventude e a Copa São Paulo”, disse Broggio.

Neste ano, o hand masculino de Americana só representou a cidade nos Jogos Regionais, em que caiu nas quartas de final, e na LCHU (Liga Campineira de Handebol Universitário), torneio contra times de universidades que só termina em junho do ano que vem. Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

CASA VIZINHA. Já o hand feminino, bicampeão brasileiro e vencedor 13 vezes da Lhesp, deixou de manter as atividades profissionais nos últimos anos. Agora, as jogadoras da cidade treinam apenas uma vez por semana no Centro Cívico, mas não defendem mais Americana nas competições. A vizinha Paulínia, que se ofereceu para pagar as inscrições e taxas de arbitragem para torneios, é a cidade representada pelas atletas americanenses.

“Do ano passado pra cá o time adulto começou a competir por Paulinia, porque por Americana não dá. Americana não tem dinheiro para pagar nem uma inscrição nos campeonatos. Todas jogadoras estão trabalhando em suas profissões e fazendo só o papel de jogar e treinar quando dá. Não tem nem comparação com o que era até 2013”, lamenta o responsável pelo time feminino de handebol americanense, Jurandir Batista, o Didi.

A expectativa dos profissionais de hand da cidade é que o novo secretário de Esportes de Americana, Osvaldo Klein Neto, o Foca, consiga atrair novos patrocinadores para reerguer as modalidades. Foca já corre atrás do incentivo da iniciativa privada, porém, até o momento, ainda não obteve parceiros para custear parte das despesas levantadas pelos times.