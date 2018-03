Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no 1º treino livre do GP da Austrália

A temporada 2018 da Fórmula 1 começou como terminou o campeonato de 2017. Na noite desta quinta-feira (no horário de Brasília), o britânico Lewis Hamilton, o atual campeão da categoria, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Austrália, realizada no circuito de Melbourne.

Hamilton chega ao campeonato de 2018 com quatro títulos somados, tentando se distanciar do rival Sebastian Vettel, piloto alemão da Ferrari, que também soma quatro conquistas. E o domínio da Mercedes na primeira sessão oficial da Fórmula 1 em 2018 mostrou que o objetivo parece ser muito factível.

Com o domínio da sessão, Hamilton garantiu o primeiro lugar da atividade com a marca de 1min24s026. E ele comandou uma dobradinha da Mercedes, pois o finlandês Valtteri Bottas foi quem mais se aproximou dele ao cravar o tempo de 1min24s771, ficando na segunda posição.

Os pilotos da Mercedes foram seguidos pela disputa acirrada entre os carros de Red Bull e da Ferrari, que optou por não utilizar os compostos ultramacios no primeiro treino livre em Melbourne. E quem se deu melhor entre eles foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que fez a marca de 1min24s771.

O finlandês Kimi Raikkonen teve o melhor desempenho da Ferrari, em quarto lugar, com 1min24s875. Logo depois, veio Vettel, seu companheiro de equipe e que venceu o GP da Austrália no ano passado, mas iniciou as atividades em Melbourne apenas na quinta posição ao ser o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min25 – ele cravou 1min24s995.

Daniel Ricciardo, correndo em casa na abertura da temporada da Fórmula 1, ficou na sexta posição. Ele foi seguido pela Haas do francês Romain Grosjean, que foi o sétimo mais rápido, exibindo consistência.

A McLaren, que agora utiliza motores fornecidos pela Renault após o fracasso da parceria com a Honda, enfrentou problemas durante quase todo o primeiro treino livre para o GP da Austrália. Mas o espanhol Fernando Alonso deu uma resposta no final ao garantir a oitava colocação, duas posições à frente do belga Stoffel Vandoorne, seu companheiro de equipe. Entre eles, se posicionou o espanhol Carlos Sainz Jr., da Renault, em nono lugar.

Os pilotos voltam a acelerar no circuito de Albert Park, em Melbourne, às 2 horas (de Brasília) desta sexta-feira, quando será realizado o segundo treino livre. A sessão de classificação está agendada para as 3 horas de sábado. Já a largada para o GP da Austrália ocorrerá às 3 horas de domingo.