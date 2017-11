Hamilton larga em último após batida e Bottas crava pole no GP do Brasil

A pole position do GP do Brasil de Fórmula 1 ficou com a Mercedes. Mas o resultado do treino classificatório não foi o que a equipe alemã esperava. Mais novo tetracampeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton era o favorito a largar na frente, mas bateu logo no início da sessão e terá de largar em último. Sem a concorrência do companheiro, o finlandês Valtteri Bottas superou o alemão Sebastian Vettel e obteve sua terceira pole position na temporada e na carreira.

Em sua despedida do Brasil na F-1, Felipe Massa se destacou nas duas primeiras sessões do treino, mas não rendeu o esperado na terceira parte da classificação. Assim, obteve o 10º lugar, mas vai largar em 9º na corrida deste domingo, com largada marcada para as 14 horas e previsão de sol e calor. O brasileiro foi beneficiado por punições aos rivais.

O treino deste sábado foi disputado em situação oposta à previsão do tempo para a corrida: sem chuva, mas com pista molhada e temperatura de 18 graus. Foi nesta condições que Hamilton puxou a fila no início do Q1, a primeira sessão do treino classificatório.