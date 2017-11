Hamilton lamenta assalto à Mercedes: ‘Isso acontece todo ano aqui’

Campeão da temporada da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton lamentou nas redes sociais o assalto sofrido por integrantes da sua equipe, a Mercedes, na saída do Autódromo de Interlagos, na noite desta sexta-feira, em São Paulo. “Isso acontece todo ano aqui”, reclamou o piloto, que pediu providências das autoridades.

Segundo Hamilton, membros do time alemão tiveram armas apontadas para a cabeça e foram ameaçados com tiros. “Algumas pessoas da minha equipe foram ameaçadas por armas na noite passada, quando deixavam o autódromo aqui no Brasil. Foram disparados tiros e as armas foram apontadas para a cabeça deles. Isso é decepcionante de saber. Por favor, rezem por esses colegas que estão aqui como profissionais hoje, mesmo abalados”, escreveu o inglês nas redes sociais.

O piloto pediu providências da organização da Fórmula 1. “Isso acontece todo ano aqui. A Fórmula 1 e as equipes precisam fazer mais. Não há desculpas!”, criticou o mais novo tetracampeão da categoria. Seus dois posts no Twitter já somavam mais de 3 mil compartilhamentos quando a reportagem acessou a página.