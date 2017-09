Hamilton faz a pole no GP da Itália e quebra marca histórica de Schumacher

O britânico Lewis Hamilton obteve mais um feito histórico neste sábado. No treino de classificação do GP da Itália de Fórmula 1, que chegou a ser interrompido por mais de duas horas pela chuva, o piloto da Mercedes garantiu a primeira colocação no grid, chegou à sua 69ª pole e quebrou o recorde de Michael Schumacher.

Para se tornar o piloto com o maior números de poles da história, Hamilton anotou o tempo de 1min35s554 no circuito de Monza e deixou para trás as duas surpreendentes Red Bull: Max Verstappen foi o segundo e Daniel Ricciardo o terceiro. Como foram punidos com a perda de posição por conta de trocas na unidade de potência, contudo, eles largarão no fim do grid.

Outro piloto que teve desempenho destacado neste sábado foi o canadense Lance Stroll, parceiro de Felipe Massa na Williams, que surpreendeu ao fazer o quarto tempo – mas, com a punição, largará em segundo. Já o brasileiro, com problemas para fazer uma boa volta na chuva, foi apenas o nono, mas sairá em sétimo. Quinto melhor tempo, o francês Esteban Ocon larga em terceiro.