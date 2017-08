Hamilton exalta carro após liderança no primeiro dia de treinos na Bélgica

O inglês Lewis Hamilton comemorou nesta sexta-feira o resultado obtido por ele no primeiro dia de treinos livres para o GP da Bélgica de Fórmula 1, que será disputado no domingo, no circuito de Spa-Francorchamps. O piloto da Mercedes travou um duelo intenso com o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, pelo melhor tempo nas duas baterias de testes do dia e levou a melhor na segunda parte.

“É ótimo voltar (após as férias da categoria). Hoje, sentimos que foi uma das mais fortes sextas da temporada. O carro esteve bem desde que deixou os boxes. Fizemos alguns bons ajustes com o jogo de pneus desde o início do primeiro treino, o que é uma forma realmente encorajadora de começar o fim de semana”, declarou o piloto, que fez a marca de 1min44s753, contra 1min45s015 de Raikkonen.

LEIA TAMBÉM: Djokovic vence fácil português e se garante na terceira rodada em Roland Garros

Já o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, enfrentou alguns problemas durante as duas sessões de treinos livres desta sexta no circuito de Spa-Francorchamps, mas fechou o dia na terceira colocação entre os pilotos que foram para a pista, com o tempo de o 1min45s18.