Hamilton celebra vitória ‘sem erros’ e exalta disputa com Vettel na F-1

Lewis Hamilton botou ainda mais fogo no Mundial de Fórmula 1 neste domingo, ao vencer o GP da Bélgica. Agora, o piloto da Mercedes está a apenas sete pontos do líder da temporada, o alemão Sebastian Vettel, segundo colocado da prova. E a intensidade desta disputa foi refletida na pista de Spa-Francorchamps, ao menos de acordo com o inglês.

“Ele (Vettel) fez uma grande corrida, estava muito, muito consistente o tempo todo. Foi divertido correr contra ele, e o Sebastian realmente estava no auge, com o carro no auge, estava muito próximo. Estávamos batalhando por cada décimo a cada volta, e a prova foi sobre isso. Como disse, acho que fomos capazes de nos mantermos por muito, muito tempo. Então, acho que eles tinham o melhor ajuste hoje, mas conseguimos seguir em frente”, disse Hamilton.

Apesar da análise do inglês, sua vitória praticamente não esteve ameaçada neste domingo, quando ele liderou de ponta a ponta. Somente na reta final da corrida, após a entrada do Safety Car na pista, Vettel teve uma pequena chance de atacar Hamilton, que soube se defender e garantir a liderança.