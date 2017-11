Hamilton celebra corrida e torce por permanência de Interlagos na Fórmula 1

Depois de bater no treino classificatório e largar dos boxes, Lewis Hamilton fez aquilo que se esperava de um tetracampeão mundial. O piloto inglês deu um show no GP do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, e cruzou a linha de chegada na quarta posição, atrás apenas da Ferrari e de seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas.

“Meu objetivo foi me recuperar depois do erro de ontem [sábado] e realmente deixei a equipe orgulhosa. Tentei chegar em terceiro lugar, mas simplesmente os pneus não aguentaram. Mas me diverti com a corrida”, afirmou o inglês, ao final da prova em que conquistou 16 posições. Foi a maior reação de um piloto nos últimos 25 anos do GP brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Favorito, Bautista Agut vence Baghdatis e vai às quartas em Winston-Salem

Hamilton foi eleito pelos fãs da F-1 o “Piloto do Dia” no GP do Brasil. Depois de largar dos boxes, por trocar componentes do seu motor, o piloto não tomou conhecimento dos adversários e foi ganhando posições, só faltou ultrapassar o finlandês Kimi Raikkonen para coroar o dia com um pódio.