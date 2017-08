Halep massacra Stephens e faz final em Cincinnati em busca da ponta do ranking

A romena Simona Halep segue firme na busca pelo título do Torneio de New Haven e pela condição de líder do ranking da WTA. Neste sábado, a número 2 do mundo deu mais um passo para isso ao se garantir na decisão do evento norte-americano, realizado em quadras duras, com a vitória sobre a local Sloane Stephens, a 151ª, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 56 minutos.

Depois de cada tenista confirmar o seu primeiro game de serviço, Halep ganhou quatro seguidos, entre o terceiro e o sexto, com dois break points convertidos. Assim, acabou fechando a parcial em 6/2.

Já a segunda parcial foi ainda mais fácil para Halep. Stephens ainda venceu o primeiro game, mas depois a romena seis consecutivos para triunfar por 6/1, fechando a partida em 2 sets a 0.