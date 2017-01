Gustavo Pereira melhora 15 posições na São Silvestre

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Na primeira vez em que largou no pelotão de elite da corrida de São Silvestre, o americanense Gustavo Pereira melhorou 15 posições em relação à prova de 2015. No último sábado (31), diante de um Sol escaldante em São Paulo, o corredor cruzou a linha de chegada no 31º lugar, com um tempo de 50 minutos e 2 segundos. A prova foi vencida por Leul Aleme, da Etiópia (44 minutos e 53 segundos), no masculino, e por Jemima Jelegat, do Quênia (48 minutos e 35 segundos), no feminino.

O pelotão de elite foi composto por cerca de 80 atletas. Para Pereira, o resultado foi satisfatório. “Estamos trabalhando forte o ano passado todo e esse resultado foi um prêmio por tanto treino. Tinham atletas de mais de 15 países e consegui ficar numa boa posição para gravar o nome de Americana e da região na prova. Espero que no fim deste ano eu possa estar novamente na São Silvestre e melhorar de novo a minha posição”, afirmou o corredor de 26 anos.

O americanense deve se dedicar integralmente ao atletismo neste ano. Atualmente, ele trabalha em um supermercado de Americana, mas a RKM Transportes, que agencia a carreira do atleta, já projeta uma rotina com programação voltada exclusivamente aos treinos, alimentação e descanso.