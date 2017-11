GP do Brasil de Fórmula 1 deve ter pista seca e forte calor em Interlagos

Os termômetros do circuito registravam 38 graus na pista nesta manhã, bem acima dos 26 da tarde de sábado, quando o vento e a garoa esfriaram o clima. Com umidade de 41%, a prova não deve ter qualquer sinal de chuva neste domingo. É provável que, na hora da corrida, a temperatura se aproxime dos mesmos 50 graus que foram registrados na pista durante os treinos livres de sexta-feira

Após a chuva que atrapalhou Lewis Hamilton no treino classificatório, no sábado, o Autódromo de Interlagos amanheceu com céu aberto, sol e calor neste domingo, a poucas horas do GP do Brasil de Fórmula 1. A penúltima etapa da temporada 2017 vai marcar a despedida definitiva de Felipe Massa do circuito paulistano como piloto da F-1.

INGRESSOS – Os fãs de automobilismo ainda podem comprar bilhetes para a corrida brasileira, penúltima da temporada 2017 da F-1. Há tíquetes disponíveis apenas para o setor “F”, localizado no início da Reta Oposta do traçado. O valor do ingresso, que pode ser adquirido na bilheteria do autódromo, é de R$ 1.400,00, com validade para sábado e domingo.

Em ao menos duas entradas do autódromo, a reportagem do Estado flagrou a atuação de cambistas nesta manhã. Eles tentavam agir de forma discreta na proximidade dos portões de acesso. A expectativa dos organizadores do GP é de que a corrida deste ano registre o melhor público dos últimos cinco anos.

