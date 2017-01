Governo divulga nova lista do Bolsa Atleta com 95 do futevôlei

O governo federal publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, a lista de contemplados com o Bolsa Atleta pelo edital de modalidades não-olímpicas. A bolsa é referente aos resultados esportivos de 2015 e, pela primeira vez em três anos, o hiato entre a obtenção dos resultados e o início do pagamento das bolsas supera um ano.

Nos últimos anos, o Ministério do Esporte foi diminuindo esse hiato para que as bolsas fossem pagas sempre no ano seguinte à obtenção do resultado. Desta vez, com o atraso no processo, os atletas não-olímpicos que têm direito a bolsa passaram o ano de 2016 sem receber o benefício, podendo receber até 24 parcelas em 2017, referentes também aos resultados de 2016 – o edital costuma ser lançado no segundo semestre.

A lista publicada nesta quinta-feira contempla 1.071 atletas de modalidades que até o ano passado não eram olímpica. Entram na relação, portanto, também beisebol, caratê e skate, que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Não foram concedidas bolsas a atletas de surfe e escalada esportiva, em contraponto.

Chama a atenção o fato de que, dos 1.071 atletas, 95 são da modalidade futevôlei. Por ela não constar no programa dos Jogos Pan-Americanos (como beisebol, caratê, boliche e squash, por exemplo), só permite o pagamento de bolsas a atletas medalhistas em Campeonatos Sul-Americanos, Pan-Americanos e Mundiais, em três categorias etárias. Considerando que cada time tem quatro jogadores, são quase 24 equipes completas premiadas com bolsas de R$ 1.850 por atleta.

Na comparação com o ano passado, o número de contemplados subiu, de 1.001 para 1.071. Não há fator de comparação com os 734 de 2014 porque as regras mudaram, tornando “não-olímpicas” algumas modalidades que estão em confederações olímpicas (como canoagem polo, por exemplo).

Contando também o primeiro edital de 2016, quando 6.152 atletas foram contemplados, o programa fechou o ano com 7.223 bolsistas. Em 2015, haviam sido 7.094. O programa, porém, não voltou ao patamar de 2014, quando beneficiou 7.401 esportistas.