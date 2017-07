Governo de SP abre chamamento público para gestão do CT Paralímpico Brasileiro

Três dias depois de lançar a concessão do Complexo Desportivo do Ibirapuera, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) fez nesta quinta-feira o chamamento público para gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro por cinco anos. Com 95 mil m² de área construída e localizado às margens da Rodovia dos Imigrantes, o espaço foi inaugurado no ano passado. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi o responsável pela administração do espaço após a abertura e agora o governo estadual fez o chamamento público em busca de interessados em assumir a gestão do espaço.

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é considerado o principal legado dos Jogos Paralímpicos do Rio para a infraestrutura dos esportes adaptados no País. A instalação conta com espaços para treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções. O espaço abriga 15 modalidades e custou R$ 281 milhões. Também foram investidos mais R$ 24 milhões em equipamentos.

O chamamento público feito por Alckmin nesta quinta-feira prevê apenas a administração do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro. No caso do Complexo Desportivo do Ibirapuera, o plano de concessão à iniciativa privada é mais amplo e inclui a criação de espaço para 20 mil pessoas e modernização do ginásio em um prazo de três anos ao custo de R$ 230 milhões.