Ginástica de Americana fica em 3º no Troféu Destaque

As meninas da ginástica artística de Americana conquistaram o terceiro lugar da classificação geral por equipes da terceira etapa do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal da modalidade, realizada no último fim de semana, na cidade de Indaiatuba. Foto: Carlos Andrade Fotografia / Prefeitura de Americana / Divulgação

Jundiaí ficou em primeiro e Osasco terminou com a segunda colocação na disputa. A equipe americanense foi composta por Alicia Garcia da Silva (terceira colocada no salto); Stella Beatriz Prado de Andrade (terceira colocada no solo), além de Pollyana Charantola, Marcella Pignarelli e Isabella Campanha Ferreira.

As ginastas são treinadas pelas técnicas Diara Iida e Marinilse Scavanacki. Agora, elas terão um bom tempo de preparação para a quarta e última etapa da competição, marcada para dezembro, em Hortolândia, ainda sem data definida.