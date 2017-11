Ginastas de Americana comemoram 5º lugar nos Jogos Abertos

Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

A equipe de ginástica artística feminina de Americana encerrou a sua participação na 1ª divisão dos Jogos Abertos do Interior com o 5º lugar na classificação geral. As provas nos aparelhos paralela assimétrica e salto sobre a mesa ocorreram sexta-feira (17), enquanto as disputas de solo e trave foram realizadas neste sábado.

Apesar de não ter subido ao pódio, Americana comemorou o resultado. “Competimos com as equipes mais fortes do estado de São Paulo e ficamos em quinto lugar. As meninas estão de parabéns”, avaliou o chefe da delegação americanense nos Jogos Abertos, Abimael Valadares.

A equipe da ginástica artística da cidade é composta por Isabella Campanha Ferreira, Alícia Garcia da Silva, Stella Prado de Andrade, Pollyana Charantola, Maria Eduarda Brincas e Gabriela De Mario Duzzi, além das reservas Marcela Pinhanelli e Aline Trindade, sob o comando da técnica Marinilse Scanavacki.