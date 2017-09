Ginastas brasileiros se garantem em todas as finais da Copa do Mundo na Bulgária

A ginástica artística do Brasil teve um dia extremamente positivo nesta sexta-feira na etapa de Varna, na Bulgária, da Copa do Mundo da modalidade. Nas classificatórias dos dois naipes, os sete ginastas inscritos na competição garantiram vaga para as finais em todos os aparelhos.

As decisões serão divididas em dois dias. Neste sábado fica reservado para o solo, cavalo com alças e argolas no masculino; e salto e assimétricas no feminino. Já no domingo, as competições serão no salto, paralelas e barra fixa no masculino; e trave e solo feminino.

LEIA TAMBÉM: Esperança da torcida, Mladenovic perde em Roland Garros; Wozniacki também cai

Na trave, Thaís Fidelis foi a primeira colocada, com 14,000, e Daniele Hypolito a segunda, com 13,500. No salto, Rebeca Andrade garantiu vaga na final com a primeira colocação, somando 14,725. Daniele foi a quarta colocada na classificatória do aparelho, com 13,550. Nas assimétricas, Rebeca ficou em primeiro, com 14,450, e Thaís em segundo, com 12,600. No solo, Thaís foi a primeira, com 13,900, e Daniele a segunda, com 13,300.