Gêmeos dominam Corrida Desafio do 19º BPMI

Foto: Divulgação

Sensação das corridas de rua de Americana em 2017, quando venceu 17 provas, Lucas Bissoli começou 2018 com o mesmo pique. Na 3ª Corrida Desafio do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), realizada no domingo (14), em Americana, o corredor de 23 anos, da Prenda Gaúcha, cruzou a linha de chegada da prova de 5 km em primeiro, com tempo de 17m09s. De quebra, ele ainda viu seu irmão gêmeo Luan Bissoli fechar o pódio, na quinta colocação, com tempo de 18m34s.

Ainda subiram ao pódio, pela ordem, Rodrigo Dantas (17m38s), Uilson Carvalho (18m03s) e Gabriel Maria (18m28s). Também representou a Prenda Gaúcha na corrida o competidor Reinaldo Nascimento, quarto colocado na categoria 50-55 anos da prova de 19 km.

A equipe americanense tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Unimed, TuboGeo, Farma Lobo, Óticas Diniz, Evouz Fitness Wear, TuboGeo, L&L Gesso Decorações, Corpo Em Forma Funcional Running e Clínica Shen.