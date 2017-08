Gavrilova surpreende Cibulkova, é campeã em New Haven e fatura o seu 1º WTA

A australiana Daria Gavrilova se tornou a surpreendente campeã do Torneio de New Haven, neste sábado à noite, ao vencer a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, na decisão da competição norte-americana.

Atual 26ª colocada do ranking mundial, a tenista da Austrália conquistou assim o seu primeiro título no circuito profissional da WTA, desbancando o favoritismo da adversária, que almejava o seu nono troféu também para ganhar confiança antes de disputar o US Open, Grand Slam que começa na segunda-feira, em Nova York.

Hoje na 11ª posição do ranking mundial, Cibulkova era a segunda cabeça de chave em New Haven e ainda havia levado a melhor no único confronto que travou anteriormente com a australiana, na edição de 2016 de Wimbledon.