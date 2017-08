Gael Monfils vence e pega Nishikori em Montreal; Ferrer bate britânico na estreia

O Masters 1000 de Montreal, no Canadá, começou nesta segunda-feira com momentos de chuva e de inspiração de tenistas como o francês Gael Monfils, que ganhou de virada na estreia e agora terá um duro desafio pela frente na segunda rodada. Outro experiente jogador a avançar foi o espanhol David Ferrer, também em uma batalha de três sets.

Aos 31 anos, Gael Monfils contou com sua experiência no circuito profissional para superar o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 1 – com parciais de 2/6, 7/6 (7/1) e 6/1. Na segunda rodada, o rival será o japonês Kei Nishikori – “bye” na primeira por ser o cabeça de chave número 5. No confronto direto, três vitórias do tenista oriental.

Um pouco mais tarde, David Ferrer também teve que suar bastante para ganhar do britânico Kyle Edmund por 2 sets a 1 – com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3, em 2 horas e 26 minutos de jogo. Ex-número 3 e atual 33.º do ranking, enfrenta na segunda rodada o vencedor do duelo entre o norte-americano Jack Sock e o francês vindo do quali Pierre-Hugues Herbert.