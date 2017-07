Froome sofre queda e ciclista alemão fatura 2ª etapa da Volta da França

Um dos favoritos ao título na Volta da França, o ciclista britânico Chris Froome sofreu uma dura queda neste domingo, durante a segunda etapa da tradicional competição, e quase se complicou na busca pelo tricampeonato. A etapa, encerrada na cidade belga de Liège, foi vencida pelo alemão Marcel Kittel, da equipe Quick-Step Floors.

Froome estava próximo ao pelotão da frente, no trajeto de 203,5 quilômetros entre Düsseldorf, na Alemanha, e Liège, na Bélgica, quando um ciclista da equipe Katusha perdeu o controle de sua bicicleta e caiu diante do pelotão, derrubando diversos rivais no asfalto molhado.

Froome também foi ao chão, sofrendo diversos cortes e rasgos na roupa, quando faltava cerca de 30 quilômetros para o fim do trecho deste domingo. Ele precisou trocar de bicicleta, mas teve o apoio dos companheiros da Team Sky para se reaproximar do pelotão e terminar a prova na 37ª posição.