França vence Sérvia e define duelo entre Brasil e EUA na semi da Liga Mundial

A França derrotou a Sérvia por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 25/20, 17/25, 18/25 e 15/11, nesta quinta-feira, e definiu os confrontos das semifinais da fase final da Liga Mundial. Com o resultado, a seleção brasileira vai enfrentar os Estados Unidos na briga por um lugar na grande decisão do torneio.

Ao vencer os sérvios, os franceses garantiram o primeiro lugar do Grupo K. Assim, vão duelar automaticamente com o segundo colocado do Grupo J, que é o Canadá. Como a Sérvia foi eliminada com este resultado, restou ao Brasil enfrentar os Estados Unidos, que terminaram na segunda colocação desta chave.

Os dois confrontos das semifinais serão realizados nesta sexta-feira, novamente na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba. O Brasil vai abrir o dia ao enfrentar os norte-americanos às 15h05. Na sequência, às 17h10, franceses e canadenses vão duelar na quadra montada sobre o gramado sintético da arena.