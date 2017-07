França derrota o Canadá por 3 a 1 e enfrenta o Brasil na decisão da Liga Mundial

Pouco antes, a equipe do técnico Renan Dal Zotto havia se garantido na decisão da Liga Mundial ao superar os Estados Unidos também por 3 sets a 1 – com parciais de 25/20, 23/25, 25/20 e 25/19.

A seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta sexta-feira o seu adversário na decisão da Liga Mundial. Será a França, que superou o Canadá na semifinal por 3 sets a 1 – com parciais de 25/19, 22/25, 25/19 e 25/21 -, em uma quadra montada na Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba.

Para vencer o duelo desta sexta-feira, a França foi mais agressiva e terminou com mais pontos marcados no ataque (50 a 45) e no saque (9 a 4). Destaque especial para Earvin Ngapeth, que fechou o jogo com 24 acertos.

A seleção francesa venceu a competição em 2015, quando superou a Sérvia no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, e conquistou o bronze em 2016. Já o Brasil foi vice no ano passado e em 2014, 2013 e 2011.

