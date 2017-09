Fórmula 1 fica mais ‘alegre’ com entrada de grupo norte-americano na organização

A tradicional e europeia Fórmula 1, quem diria, aos poucos se torna mais norte-americana e inovadora. A compra da categoria no fim do ano passado pelo grupo Liberty Media, dos Estados Unidos, pelo equivalente a R$ 27 bilhões começa a mostrar diferenças principalmente em um âmbito pouco explorado anteriormente: a interação com os fãs ao redor do mundo.

O GP da Itália, neste domingo, em Monza, será a grande oportunidade de a nova visão dos donos ficar mais aparente. A fanática torcida da Ferrari vai lotar o autódromo para apoiar o alemão Sebastian Vettel, ocasião propícia para os novos donos continuarem o trabalho de aproximação entre o circo da Fórmula 1 e o público.

LEIA TAMBÉM: Dimitrov vence Kyrgios em Cincinnati e fatura seu 1º título de Masters 1000

A saída do antigo chefe da categoria, Bernie Ecclestone, pela entrada de uma empresa norte-americana da área de comunicação tem apresentado diferenças na gestão da categoria. Os novos donos trazem principalmente um viés norte-americano de lidar com o esporte, mais voltado à transformação da disputa como espetáculo e entretenimento. As redes sociais da categoria começaram neste ano a exibir vídeos, por exemplo.