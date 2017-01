Fixo da seleção de futsal abre torneio em Hortolândia

Foto: Danilo Camargo / DIVULGAÇÃO

A Copa Horto de Futsal terá sua cerimônia de abertura neste sábado (14), às 19h30, no ginásio Poliesportivo Victor Savala, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia, com uma presença ilustre. O jogador Rodrigo, fixo da seleção brasileira de futsal e do Sorocaba/Magnus, tem participação confirmada no evento. Na carreira, o atleta soma 166 jogos pela seleção, com 76 gols marcados com a camisa amarela.

“O craque da seleção brasileira dará mais visibilidade à nossa competição. A Copa Horto merece esse destaque com a presença do atleta que representa nosso país e é um ídolo da modalidade”, afirma a presidente da Liga Hortolandense de Futebol, Silvia Aparecida da Silva, em nota divulgada à imprensa nesta quinta-feira (12).

RECHEADA. A Copa Horto contará com 68 equipes na categoria adulta, que disputarão nas séries ouro, prata e bronze (equivalentes à primeira, segunda e terceira divisão). A primeira rodada começa no dia 21. A competição contará com premiação de troféu e medalhas para campeão e vice de cada divisão; troféu para artilheiro e defesa menos vazada, além de premiações em dinheiro. A tabela completa pode ser acessada pelo site www.hortofutsal.com.br.