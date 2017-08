Fisiculturista de Sumaré alcança vaga em Las Vegas

Em seu primeiro ano como profissional, a fisiculturista Elisa Valentim Pecini, de Sumaré, conseguiu a classificação para a Olympia Profissional, a Copa do Mundo da modalidade. Com 20 anos, ela será a participante mais nova da competição, que acontece na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, de 14 a 17 de setembro. Pecini vai competir na categoria Bikini Fitness.

O Olympia Profissional é realizado anualmente pela IFBB (Federação Internacional de Culturismo e Fitness). Elisa teve contato com o esporte após chegar aos 37 kg com 15 anos, com anorexia e bulimia nervosa. Agora, atleta profissional, ela pesa 57 kg. “Eu não comia corretamente e tinha medo de engordar. Agora, sigo uma dieta rigorosa e saudável para as competições esportivas e treino bastante para alcançar meus objetivos. Planejei estar no Olympia até os 23 anos de idade, não imaginei esta classificação em tão pouco tempo, mas vinha me dedicando para isso, para realizar este sonho”, comentou a atleta. Foto: Divulgação

Na categoria que Elisa participa, as mulheres têm de ser bem definidas, mas também contam pontos a textura da pele, do cabelo e o rosto rosado, que são sinais de que a saúde está em dia. “Foi incrível para mim esta classificação. Participei de quatro shows neste meu ano de estreia no profissional e me classifiquei no quarto, que era o último que dava vaga. Além de ser um sonho para qualquer atleta, vou ter o prazer de ser a única brasileira que mora no Brasil a representar nosso País lá”, disse. As outras duas brasileiras classificadas para a competição residem no exterior.