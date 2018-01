Filhos movem Fernanda Oliveira na busca pela vaga na sexta Olimpíada

A velejadora Fernanda Oliveira vai tentar chegar à sua sexta Olimpíada seguida na classe 470. Uma das atletas mais experientes da seleção brasileira de vela já voltou aos treinos após o nascimento de seu filho Arthur há seis meses. Ela esteve em Sydney (2000), Atenas (2004), Pequim (2008), quando ganhou uma medalha de bronze ao lado de Isabel Swan, Londres (2012) e Rio (2016).

“Essa é a tentativa da sexta Olimpíada. A diferença é que eu tenho dois filhos para fazer a gestão da família junto com a campanha. Para os Jogos do Rio eu já tinha a Roberta, agora tem ela e o Arthur, mas a vantagem é que sigo com a mesma dupla. Conversei com a Ana Barbachan e optamos por continuar. Acho que será um ciclo de bastante desafio, com os Jogos longe de casa, no Japão. Isso tudo vai ser diferente para gente”, comenta a atleta.

LEIA TAMBÉM: Depósito do Rio-2016 foi 'infeliz coincidência', diz suspeito de receber suborno

Ela não é um caso isolado na vela. A própria Fernanda conta que outras velejadoras da classe 470 decidiram ter filhos depois dos Jogos do Rio, tornaram-se mães e já estão retornando ao esporte. Aos 37 anos, ela sabe que tem condições de competir com suas adversárias. “A experiência ajuda bastante. Não estou numa fase em que dá para ser considerada velha para a 470. Claro que existem velejadoras mais novas, outras mais velhas e experientes, mas a idade não prejudica”, diz, admitindo que é preciso cuidar do preparo físico.