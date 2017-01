FIA modifica punições por acidentes e espera estimular ultrapassagens na F-1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou alterações nas regras relacionadas às punições aos pilotos para a temporada 2017 da Fórmula 1. E elas podem se tornar um incentivo para a realização de manobras mais arriscadas na disputa por posições, afinal, penas só serão aplicadas se ficar absolutamente claro que um dos pilotos errou.

“A não ser que seja claro para os comissários de pista que um piloto foi total ou predominantemente culpado por um incidente, nenhuma penalidade será imposta”, comunicou a FIA, anunciando a mudança após um campeonato em que várias punições aplicadas foram consideradas polêmicas.

Além disso, há outra novidade nos procedimentos. O diretor de prova relatará incidentes aos comissários de pistas, mas eles terão autonomia para determinarem se uma investigação será iniciada ou não. “Compete aos comissários decidir se qualquer piloto envolvido em um incidente deve ser penalizado”, afirma o regulamento determinado pela FIA.

A entidade também destacou que se pilotos não conseguirem cumprir penalidades de tempo durante um GP por causa do abandono, a punição será aplicável para a corrida seguinte do campeonato, com a perda de posições no grid de largada.

Os efeitos dessas mudanças vão começar a ser sentidas em 26 de março, quando a temporada 2017 da Fórmula 1 será aberta com a realização do GP da Austrália. Mas a esperança da FIA é de que os pilotos sejam mais agressivos com a diminuição do temor de receberem uma punição por qualquer contato em uma disputa por posições.

