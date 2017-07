Festival movimenta 80 goleiros na Camisa 1

A Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, promove nesta segunda-feira o 12º Festival de Pênaltis. No evento, os cerca de 80 alunos que treinam na escola formadora de goleiros serão divididos em quatro categorias (7 a 9 anos; 10 a 12 anos; 13 a 15 anos e 16 a 18 anos) até a definição dos melhores pegadores de pênaltis da cidade.

Professores da escola atuarão como “árbitros” para enumerar as defesas. Serão de 15 a 20 chutes em cada goleiro. Para as cobranças de pênaltis, foram convidados jogadores do Unidos da Cordenonsi, Camisa 10, time feminino do Rio Branco e profissionais da imprensa de Americana, além dos próprios goleiros. Haverá premiação com troféus e medalhas para os cinco melhores de cada categoria. O evento terá início a partir das 14h30.

A Escola de Goleiros Camisa 1 fica localizada no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, próxima ao Flamengo Futebol Clube, no bairro Chácaras Machadinho. Em 2018, o local se tornará o primeiro Centro de Excelência para goleiros em todo o Brasil, graças a uma verba de R$ 250 mil proveniente do governo federal que sará utilizada para a construção de uma academia, um campo de society e demais melhorias na área.