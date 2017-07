Ferrer e Simon são eliminados nas oitavas no Torneio de Hamburgo

Embalado pelo título do Torneio de Bastad, na Suécia, o tenista espanhol David Ferrer foi eliminado na segunda rodada – equivalente às oitavas de final – do Torneio de Hamburgo, na Alemanha. Nesta quinta-feira, o veterano foi batido pelo argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

O tenista de 35 anos vinha de uma sequência de seis vitórias seguidas, em razão do título obtido na semana passada. Ao levantar o troféu, Ferrer encerrou um jejum de 21 meses sem conquistas no circuito.

Nas quartas de final, Delbonis vai encarar o russo Karen Khachanov, terceiro cabeça de chave. Representante da nova geração, o tenista da Rússia bateu o britânico Aljaz Bedene por 7/6 (7/4), 5/7 e 6/4.